مصر.. تصرفات غريبة تقود لطرد صفوت حجازي وعصام العريان من قاعة المحاكمة

استبعد المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة جنايات القاهرة ”دائرة الإرهاب“، كلًا من الدكتور عصام العريان، والدكتور صفوت حجازي، القياديين بجماعة الإخوان المصنفة بـ“الإرهابية“ من حضور جلسة محاكمتهما برفقة آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ“التخابر مع حماس“.

وأقدم حجازي على تصرف غريب، حيث قام بالنوم على مقعد قفص الاتهام بشكل كامل، وقام بشغل المقعد بطوله، واضعًا يده أسفل رأسه؛ الأمر الذي اعتبرته المحكمة عدم تقدير لها أثناء المحاكمة، ليقرر رئيس المحكمة طرده من الجلسة خارج القاعة.

كما اتخذ رئيس المحكمة قرارًا بطرد العريان؛ بعد أن لاحظ كثرة حديثه مع المتهمين الآخرين في قفص الاتهام، وإحداث أصوات اعتبرتها المحكمة عرقلة لعملها، ورفضه الإنصات لإجراءات فض الأحراز في القضية، ليتم طرده أيضًا خارج قاعة الجلسة.

وتواصل المحكمة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، نظر جلسة فض الأحراز في إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و23 آخرين من قيادات جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلاميًا بــ“التخابر“ مع حركة حماس الفلسطينية، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها.

وتأتي الإجراءات بعد أن قضت محكمة النقض، في وقت سابق، بإلغاء الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة بالإعدام والمؤبد بحق الرئيس المعزول محمد مرسي و21 آخرين، وقررت إعادة المحاكمة.