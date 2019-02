”نشاز“ سمية الخشاب في حفل بالعراق يثير سخرية واسعة

View this post on Instagram

تعرَّضت الفنانة المصرية #سمية_الخشاب، لسخريةٍ وانتقاداتٍ من قبل بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أدائها خلال مشاركتها زوجها الفنان أحمد سعد في حفل غنائي، أقيم بالعراق بمناسبة #عيد_الحب. ونشر أحد الحسابات الخاصة بالمشاهير عبر ”#إنستعرام“، مقطع فيديو، انتقد فيه طريقة غناء سمية الخشاب، واصفًا صوتها بـ“النشاز“، كما وصف زوجها الفنان المصري #أحمد_سعد الذي كان يقف وراءها بـ“الكورال“. وكتب في تدوينة مرفقة بالمقطع“: ”فضيحة بكل المقاييس، سمية الخشاب بتنشز وصوتها وحش أوي والمشكلة إن أحمد سعد واقف عامل نفسه كورال، فضحتونا“. @somaia.elkhashab.official . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #فن #غناء #مسرح #العراق #بغداد #البصرة #مشاهير #أخبار_مشاهير #لايك #لايك #فيديو #فالنتاين #حفلة #فضيحة #valentine #video #egypt #cairo #iraq #sing #arab