”قبلة“ تودي بـ“مسؤول كبير“ في التلفزيون المصري إلى المحاكم

أحالت النيابة الإدارية في مصر اليوم السبت، مسؤولًا كبيرًا في التلفزيون المصري ”ماسبيرو“ إلى المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، بعد بلاغ تحرش قدم ضده.

ويعمل المتهم ويدعى ”وسيم ـ م ـ ص“، مدير عام الورش والتركيبات بإدارة الخدمات الإنتاجية بـ“ماسبيرو“، إذ اتهمت مقدمة البلاغ وهي مهندسة ديكور، المسؤول بالتحرش بها ومضايقتها، وتحريضها على إقامة علاقة غير شرعية معه.

وأوضحت الضحية في بلاغها، أن المسؤول تعمد مضايقتها في العمل، والتحرش بها، حيثُ وصل الأمر إلى حد ”التقبيل بالقوة“، وطلب منها صراحة الدخول معه في علاقة محرمة.

وأرفقت المهندسة مع بلاغها إسطوانة مدمجة تحوي تسجيلًا لحديث المسؤول معها، حيث قال لها فيه: ”نفسي آخدك في حضني“.

وفي التحقيقات، قالت المهندسة، إن مسؤول قطاع التلفزيون المصري، ساومها عدة مرات، وطلب منها إقامة علاقة غير شرعية معه، وعندما رفضت دأب على افتعال المشكلات معها وإثارة الموظفين ضدها.

وأشارت إلى أن المسؤول استغل فرصة وجودها في مكتبه لعرض بعض الأوراق عليه، وقبل يدها وجبهتها بالقوة، ما دفعها للهروب خشية أن يتمادى في أفعاله.

ومن جانبه، أنكر المسؤول الكبير أثناء تحقيقات النيابة التهم التي وردت في البلاغ، بينما أقر بأن الصوت الوارد في التسجيل هو صوته، حيثُ قدم الإعتذار عمّا ورد في المحادثة بينه وبين الضحية.