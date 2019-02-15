مصر.. التحفظ على أموال 614 إخوانيًا وكيانات اقتصادية

قرر قاضي الأمور الوقتية المصرية، التحفظ على أموال 614 إخوانيًا و268 كيانًا اقتصاديًا و30 مستشفى وشركة أدوية، لاتهامهم بالانتماء لجماعة الإخوان المحظورة في مصر.

وجاء في القرار القضائي: ”نأمر بالتحفظ على كافة الأموال العقارية والمنقولة والسائلة وكافة الحسابات البنكية والودائع والخزائن والسندات وأذون الخزانة للأشخاص والكيانات والشركات، لدى كافة البنوك الخاضعة للبنك المركزي المصري وحساباتهم بالهيئة القومية للبريد ومنعهم من التصرف فيها“.

وأمرت المحكمة بأن تؤول الأموال المتحفظ عليها لخزانة الدولة، وإخطار جميع الجهات المعنية لتنفيذ القرار.