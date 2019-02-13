مصر تنفذ حكم الإعدام بحق 3 من عناصر الإخوان

نفذت السلطات المصرية حكم الإعدام شنقًا بحق 3 متهمين من بين 7، ينتمون لجماعة الإخوان (المصنفة إرهابية)، وذلك بعد إدانتهم بقتل مساعد مدير أمن الجيزة اللواء نبيل فراج، عام 2013.

ونفذت السلطات حكم الإعدام بحق كل من محمد سعيد وشهرته ”محمد القفص“، ومحمد عبد السميع حميدة، وصلاح فتحي حسن النحاس .

وجاء تنفيذ مصلحة السجون لحكم الإعدام بعد أن استنفد المتهمون كل درجات التقاضي، وتصديق مفتي الديار المصرية على إعدامهم، بتهمة القتل العمد، وارتكاب جرائم الإرهاب وتمويله والانضمام لجماعة إرهابية هدفها تعطيل أحكام الدستور، وإشاعة الفوضى في البلاد.

كما واجهوا تهمًا من بينها قتل اللواء نبيل فراج، مساعد مدير أمن الجيزة، عمدًا مع سبق الإصرار بطلق ناري أثناء قيادته لمجموعة أمنية مشاركة في عملية اقتحام مدينة كرداسة بالقاهرة؛ للقبض على العناصر المتورطة في حادث اقتحام مركز شرطة كرداسة، وقتل 12 من الضباط والأفراد.

وكانت محكمة النقض قضت، في يناير الماضي، بتأييد حكم الإعدام لـ3 متهمين، وتخفيف العقوبة لـ4 آخرين بالسجن المؤبد، ورفض طعن 5 آخرين بتأييد عقوبة السجن المشدد.