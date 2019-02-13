السيسي يعين وزيرًا جديدًا لحقيبة الإسكان بمصر

عيّن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، وزيرًا جديدًا لحقيبة الإسكان، التي كان يدير مهامها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.

وأعلن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي ،في بيان اليوم الأربعاء، أنّ الرئيس السيسي عيّن الدكتور عاصم الجزار، نائب وزير الإسكان للتخطيط وتطوير المناطق العشوائية بمنصب وزير الإسكان، خلفًا للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزارة الحالي والذي يشغل منصبي رئيس الحكومة ووزير الإسكان.

والجزار هو مخطط عمراني وبيئي ذو خلفية فنية متعددة التخصصات، يتمتع بخبرة واسعة في تخطيط وتنفيذ برامج التنمية الإستراتيجية المتنوعة، وسبق أن تولى، منصب رئيس مجلس إدارة هيئة التخطيط العمراني، خلفًا للدكتور مصطفى مدبولي، في عهد الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان الأسبق.

وحصل الجزار على بكالوريوس في التخطيط الإقليمي والعمراني من كلية التخطيط الإقليمي والعمراني بجامعة القاهرة عام 1990، وعمل مدرّسًا بكلية التخطيط الإقليمي والعمراني بجامعة القاهرة، تخصص تصميم عمراني، تمَّ انتدابُه للعمل بهيئة التخطيط العمراني، وشارك في إعداد مخطط مصر 2052، كما شغل منصب مدير عام المرصد الحضري الوطني، ورئيس اللجنة الفنية لإعداد المخططات الإستراتيجية للمدن الجديدة.