عمرو أديب مهاجمًا علاء مبارك: ”مش واحد رد سجون هيعلمنا الأدب“

ردّ الإعلامي المصري عمرو أديب، بهجوم شديد، على منشور علاء مبارك نجل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، الذي نشر فيديو لـ“أديب“ وهو يتحدث عن والده قبل وبعد فترة حكمه، ليبرز التناقض بين الفترتين.

وقال أديب، خلال تقديمه برنامج ”الحكاية“، على فضائية ”إم بي سي مصر“، إنه لم يأت بسيرة ”مبارك“ وأحفاده من قبل، حتى بعد حبسهم، مضيفًا: ”قلت جملة قعدت في البيت قبل كده، وعمري ما جبت سيرتك، جيت النهاردة في يوم تنحي الوالد داخل تخبط فيا“.

وعلّق الإعلامي المصري قائلاً: ”اليوم (الاثنين) يوافق ذكرى تنحي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عن الحكم عقب ثورة 25 يناير، تخيل كيف سيكون الوضع لو لم يتنح مبارك، لكان جمال مبارك مازال يحكم مصر، وعلاء مبارك يقبض“.

وتابع أن بعض المواطنين يتحدثون عن أبناء مبارك بلقب ”البيه“، وأضاف: ”مش ده الراجل اللي نزلتوا شيلتوه، الراجل ده عمل إيه هو وعيلته، إن كنتوا نسيتوا اللي جرا هاتوا الدفاتر تتقرا، مش على آخر الزمن واحد رد سجون يعلمنا الأدب، إنت اللي جبتوا لنفسك“.

وكان علاء مبارك قد نشر فيديو تم تداوله في السوشيال ميديا، قارن في مضمونه بين تصريحات الإعلامي عمرو أديب عن الرئيس الأسبق، أثناء وجوده في الحُكم وبعد تنحيه إبان ثورة 25 يناير، وأرفقه بقوله: ”بدون تعليق“، مما أثار جدلًا واسعًا.