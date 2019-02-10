مصر.. حكم نهائي بحبس مرشد الإخوان و25 آخرين في قضية ”إهانة القضاء“

أصدرت محكمة النقض المصرية، حكمًا نهائيًّا بتأييد حبس مرشد جماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع و 25 آخرين من قيادات الجماعة، 3 سنوات ونصف السنة، في القضية المعروفة إعلاميًّا باسم ”اقتحام السجون“.

وواجه المتهمون في القضية تهمة إهانة سلطة قضائية، وذلك بعد رفض الطعن المقدم من قبلهم، لتقرر المحكمة حبسهم.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت بمعاقبة محمد بديع و25 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، بالحبس لمدة 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لكل منهم، إثر إدانتهم بإهانة المحكمة خلال جلستها المنعقدة للنظر في قضية ”اقتحام السجون“.

من جانب آخر، قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من القيادي الإخواني محمد البلتاجي، على حكم حبسه عامًا بتهمة إهانة القضاء في قضية ”اقتحام الحدود الشرقية والسجون“، وقرَّرت إعادة محاكمته.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، حكمت على المتهم محمد البلتاجي، بالحبس لمدة عام، بتهمة إهانة القضاء، وذلك عقب عودتها للانعقاد لمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ“اقتحام الحدود الشرقية والسجون والتعدي على المنشآت الشرطية“، إبان أحداث يناير/ كانون الثاني 2011، إذ لاحظت المحكمة ضحكه بشكل ساخر؛ ما اعتبرته نوعًا من إهانة المحكمة وفقًا للمواد 133 و171 و186 من قانون العقوبات.