مصر تعلن عن قمة رئاسية تشمل إثيوبيا والسودان

أعلنت مصر، السبت، عن عقد قمة رئاسية، غدًا، في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، تشمل السودان والبلد المضيف.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء المصرية الرسمية، “يعقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح الأحد، قمة ثلاثية مع كل من رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد والرئيس السوداني عمر البشير، وذلك على هامش أعمال القمة الأفريقية بأديس أبابا”.

وتتناول القمة الثلاثية العلاقات المشتركة بين الدول الثلاث، وفق المصدر الذي لم يقدم مزيدًا من التفاصيل.

ولم يتسنَ الحصول على تعليق فوري من مسؤولين بالسودان وإثيوبيا بشأن تفاصيل القمة، إلا أن ذلك يأتي بعد أيام من قمة ثنائية جمعت البشير بالسيسي في القاهرة وتطرقت لملف سد النهضة الإثيوبي.

واتفق الرئيسان، في قمة في 27 يناير/ كانون الثاني الماضي، على “أهمية التوصل لاتفاق حول سد النهضة في أقرب وقت”، وفق المصدر السابق.

وقال البشير وقتها في مؤتمر صحفي: “تكملة الاتفاقيات حول سد النهضة حول الملء والتشغيل مهم، ونحن على تواصل مع إثيوبيا ومصر لضمان حقوق مصر والسودان في مياه النيل وعدم التأثير عليها”.

ورغم تواصل اجتماعات مصر والسودان وإثيوبيا بشأن الدراسات الفنية لبناء سد النهضة، بين وقت وآخر، إلا أنه لم يتم الوصول إلى حل يرضي الدول الثلاث.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد الإثيوبي على تدفق حصتها السنوية من مياه النيل (55 مليار متر مكعب)، بينما يقول الجانب الإثيوبي إن السد سيمثل نفعًا له، خاصة في مجال توليد الطاقة، ولن يمثل ضررًا على دولتي مصب النيل، السودان ومصر.

وغادر السيسي القاهرة، السبت، متوجهًا لأديس أبابا، حيث تتسلم مصر، غدًا، رئاسة الاتحاد الأفريقي لعام 2019، للمرة الأولى منذ نشأته في 2002.