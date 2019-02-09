“النقض” المصرية تؤيد حكمًا بسجن صفوت حجازي بتهمة السخرية من القضاء

أيدت محكمة النقض، أعلى محكمة للطعون في مصر، السبت، حكم محكمة جنايات القاهرة بحق القيادي في جماعة الإخوان المسلمين صفوت حجازي، القاضي بالسجن عامًا واحدًا مع الشغل؛ بتهمة السخرية من قاضي محاكمة قضية “هروب المساجين”.

وأصدرت المحكمة قرارها، بعدما تقدم حجازي بالطعن على القرار.

وتعود تفاصيل الواقعة، خلال إحدى الجلسات التي عقدتها محكمة جنايات شمال القاهرة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”الهروب الكبير”، حيث وجّه حجازي حديثه إلى قاضي المحكمة، قائلًا: “شكرًا يا شعبولا”، وهو ما اعتبرها القاضي سخرية وإهانة للقضاء.

وأصدر القاضي، في حينها، حكمًا بالسجن عامًا مع الشغل على حجازي؛ عن التهمة الموجهة إليه.