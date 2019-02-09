توقعات بانضمام مصر لأكبر 10 اقتصاديات عالمية في ‏‏2030‏ (إنفو غرافيك)

أعلنت الحكومة المصرية، اليوم السبت، عن اختيار بنك “ستاندرد تشارترد” الإنجليزي، مصر لتكون ضمن أكبر 10 اقتصاديات في العالم عام ‏‏2030‏، في الوقت الذي تحتل فيه الآن المرتبة 21 بين اقتصاديات العالم.

ونشر مجلس الوزراء بيانًا قال فيه، إن مصر ستأتي في المرتبة السابعة عالميًا؛ حيث سيسجل الناتج المحلي الإجمالي لها ‏حسب تعادل القوة ‏الشرائية في2030‏، نحو ‏8.2‏ تريليون دولار، مقارنة بوضع مصر العام 2017، والتي احتلت فيه المرتبة الحادية والعشرين بإجمالي ناتج محلي حسب تعادل ‏القوة الشرائية يبلغ نحو ‏1.2‏ تريليون دولار.

كما تضمن “الإنفوغرافيك” المنشور من قبل الحكومة المصرية، ترتيب الدول العام 2017 كالآتي: ” الصين – أمريكا – الهند – اليابان – ألمانيا – روسيا – إندونيسيا – البرازيل – تركيا”، ثم جاءت مصر في المرتبة 21.

وبتوقعات عام 2030، جاء الترتيب وفقًا للناتج المحلي والقوة الشرائية كالآتي: “الصين – الهند- أمريكا – إندونيسيا – تركيا – البرازيل – مصر – روسيا – اليابان – ألمانيا”.

يذكر أن مصر اتخذت إجراءات اقتصادية للإصلاح الاقتصادي، تضمنت رفع الدعم تدريجيًا عن الوقود والمحروقات؛ الأمر الذي نتج عنه زيادة في أسعار السلع، في الوقت الذي حصلت فيه مؤخرًا على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، تسلمت منه حتى الآن 10 مليارات دولار.