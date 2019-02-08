الشرطة المصرية تعتقل رجل أعمال هاربًا من أحكام بالحبس تجاوزت 4 قرون

ضبطت الأجهزة الأمنية، في مصر، رجل أعمال مصري هاربًا من 420 سنة سجن و67 مليون جنيه قيمة كفالات وديون، وذلك في مدينة الرحاب بالقاهرة.

وبدأت تفاصيل الواقعة عقب ورود معلومات إلى شرطة القاهرة، تفيد باختباء المتهم الهارب، البالغ من العمر 36 سنة، ويعمل رئيس مجلس إدارة وعضوًا منتدبًا بإحدى الشركات، ومُقيم في إحدى الشقق بمدينة الرحاب.

وكشفت تحريات المباحث أن المتهم صدرت ضده مُدد عقوبات بلغت حوالي “420” سنة، وقيمة كفالات بلغت حوالي 13 مليون جنيه بإجمالي مديونية بلغت حوالي 67 مليون جنيه.

واتخذت الأجهزة الأمنية، عقب القبض عليه، الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.