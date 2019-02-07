الحكومة المصرية تنفي أنباءً حول إلغاء دعم رغيف الخبز

نفت الحكومة المصرية، اليوم الخميس، الأنباء المتداولة حول توجهها لإلغاء دعم رغيف الخبز، استجابة لشروط صندوق النقد الدولي، خلال الفترة المقبلة.

وأصدر المركز الإعلامي في مجلس الوزراء بيانًا رسميًا، تضمن نفي ما تردد في هذا الشأن، حيث أكدت وزارة التموين عقب التواصل معها أنه لا صحة لرفع الدعم عن الخبز، والوزارة ملتزمة بصرف دعم رغيف الخبز للمواطنين على بطاقات الدعم بخمسة قروش دون أي زيادة، ودون أي علاقة بالتعامل مع صندوق النقد، بحسب البيان.

وناشد المركز وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية؛ للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام والتأثير سلبًا على ‏الوضع الاقتصادي.

وتدعم مصر رغيف الخبز بقرابة 45 مليار جنيه في الموازنة العامة للدولة، لقرابة 80 مليون مواطن يستفيدون من الدعم.

وتسلمت مصر مؤخرًا الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي، بقيمة ملياري دولار، ليصل إجمالي ما تسلمته إلى 10 مليارات دولار من قرض بقيمة 12 مليار دولار.

في سياق آخر، نفت الحكومة المصرية تسريح أي موظف خلال الفترة المقبلة، بعد ما أثير بشأن نيتها الاستغناء عن عدد كبير من الموظفين الذين يصل عددهم لقرابة 6 ملايين موظف عقب نقل الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

كما أكد بيان آخر، صادر من مركز المعلومات سعي الحكومة حاليًا لتثبيت جميع العاملين المؤقتين، سواء من تم التعاقد معهم قبل أو بعد قانون حظر التعاقد رقم 19 لسنة 2012، والذي ألغي كليًا بقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، مشددًا على أن كل ما يثار حول هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب هذه الفئة من العاملين بالدولة.