مصر تنفي محاولة اختطاف طائرة سودانية قادمة من القاهرة

قدمت سلطات الطيران المصري، اليوم الثلاثاء، رواية جديدة لمحاولة اختطاف طائرة سودانية أمس الاثنين، كانت في طريق عودتها من القاهرة إلى الخرطوم.

وقالت وزارة الطيران المدني المصرية، في بيان مساء اليوم، إن “ما تم تداوله اليوم ببعض المواقع الإلكترونية حول محاولة اختطاف طائرة سودانية في طريق عودتها من القاهرة إلى الخرطوم، عار تمامًا من الصحة”.

وأوضحت أن “طائرة الخطوط الجوية السودانية من طراز 300-737 B أقلعت من مطار القاهرة متجهة إلى الخرطوم وعلى متنها 91 راكبًا يحملون الجنسية السودانية من بينهم 26 مرحلًا(لم توضح أسباب الترحيل أو تفاصيل عنهم )”.

وتابعت: “قبل هبوط الطائرة مباشرةً بمطار الخرطوم انتاب أحد الركاب المرحلين حالة من الهياج نتيجة معاناته من حالة نفسية سيئة وتمت السيطرة عليه من جانب طاقم الطائرة”.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت السلطات السودانية، فشل اختطاف طائرة تتبع للخطوط الجوية السودانية، الاثنين، في طريق عودتها من القاهرة إلى الخرطوم.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية، أن المحاولة تمت من قبل راكب حاول الدخول إلى كابينة القيادة لاختطاف الطائرة، غير أن طاقم الطائرة تمكن من السيطرة على الوضع والقبض عليه، وأكملت الطائرة رحلتها وهبطت بسلام في مطار الخرطوم.

وأوضحت أن الراكب الذي حاول دخول الكابينة بقصد اختطاف الطائرة، هو ضمن عدد من الركاب المبعدين من مصر لأسباب تتعلق بالهجرة.