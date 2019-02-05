“حماس والجهاد الإسلامي” تطالبان من مصر بحكومة وحدة وطنية

عقدت قيادتا حركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي” اجتماعًا في القاهرة، بحثتا خلاله “تطورات القضية الفلسطينية والتحديات التي تواجهها”.

وأفاد بيان صادر عن الحركتين، يوم الثلاثاء، بأن الاجتماع “أكد ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى إجراء انتخابات فلسطينية شاملة، بالتوافق بين جميع الفصائل، وصولًا إلى تحقيق الشراكة الوطنية وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني”.

وترأس وفد حركة حماس، إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة، وعن حركة الجهاد الإسلامي أمينها العام، زياد النخالة.

وذكر البيان أن الطرفين أكدا ضرورة “استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام على قاعدة الشراكة الوطنية لمواجهة صفقة القرن وإسقاطها”.

كما اتفقت الحركتان على “استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار المتواصلة أسبوعيًا منذ نهاية مارس/ آذار 2018، والسعي لتطويرها والعمل على استنزاف إسرائيل”، بحسب البيان.

والأحد الماضي، وصل وفدان رفيعان من حركتي “حماس والجهاد الإسلامي” إلى العاصمة المصرية القاهرة.

وسيبحث الوفدان مع القيادة المصرية، بحسب بيانات منفصلة صدرت عن الحركتين، العديد من القضايا السياسية وتطورات القضية الفلسطينية والعلاقات الثنائية.