قرار قضائي مصري بحق متهمي محاولة “اغتيال السيسي والأمير محمد بن نايف”

قضت المحكمة العسكرية في مصر، بإحالة أوراق 8 متهمين للمفتي، في اتهامهم بقضية محاولة اغتيال الرئيس عبدالفتاح السيسي، وولى عهد السعودية السابق، محمد بن نايف، بالقضية رقم 148 عسكرية، مع تحديد جلسة الـ 6 من آذار/ مارس للنطق بالحكم.

والمحالون للمفتي هم: كمال علام محمد، وجواد عطاء مصري، ونبيل حسين علي، وأحمد حسن سليمان، ومحمد زيادة، وطارق محمد شوقي، وأشرف سالم، وأسامة محمد عبد السميع.

ونسبت النيابة للمتهمين اغتيال 3 قضاة بالعريش في سيارة ميكروباص، واستهداف مقر إقامة القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية داخل أحد الفنادق بشمال سيناء؛ ما أسفر عن مقتل قاضيين و4 أفراد شرطة ومواطن.

كما وجهت النيابة للمتهمين رصد واستهداف الكتيبة 101 بشمال سيناء بقذائف الهاون بضع مرات، وزرع عبوات ناسفة بطريق مطار العريش استهدفت مدرعات القوات المسلحة والشرطة أثناء مرورها بالطريق، واستهداف كلّ من، قسم ثالث العريش باستخدام سيارة مفخخة قادها الانتحارى أحمد حسن إبراهيم منصور، وإدارة قوات أمن العريش بسيارة مفخخة، ومبنى الحماية المدنية، وشركة الكهرباء بالعريش، وسرقة ما بهما من منقولات.