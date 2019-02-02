محكمة مصرية تحيل أوراق شرطي إلى المفتي تمهيدًا للحكم بإعدامه بتهمة قتل مسيحي وابنه

قالت مصادر قضائية إن محكمة الجنايات في محافظة المنيا جنوب مصر أحالت اليوم السبت أوراق شرطي إلى المفتي؛ تمهيدا للحكم بإعدامه بتهمة قتل مسيحي وابنه.

وقالت المصادر إن المحكمة حددت جلسة الثاني من أبريل نيسان للنطق بالحكم.

وكانت النيابة العامة قد اتهمت الشرطي ربيع مصطفى خليفة وهو برتبة رقيب، بقتل عماد كمال صادق وابنه كمال، الشهير باسم ديفيد عمدًا مع سبق الإصرار في ديسمبر كانون الأول مستخدمًا سلاحًا ناريًا.

وكان النائب العام نبيل صادق قد أمر بمحاكمة عاجلة للشرطي، وجاء في أوراق القضية أن تقرير الصفة التشريحية أثبت مقتل القبطي وابنه بعيارين ناريين، وأن الشرطي ظهر في مقاطع فيديو حال إطلاقه النار على المجني عليهما.

وقُتل صادق (49 عامًا) وابنه (21 عامًا) في موقع بناء قرب كنيسة، كان الشرطي معينًا لحراستها.

وأثار قتلهما غضب المسيحيين في المنيا التي تبعد نحو 260 كيلومترًا عن القاهرة، وطالبوا بإجراءات حماية أكبر لهم خاصة أن الحادث وقع بعد مقتل سبعة مسيحيين في هجوم نفذه إسلاميون متشددون في المحافظة في نوفمبر تشرين الثاني.

ويمثل المسيحيون نحو عشرة بالمئة من سكان مصر، ويشكون منذ فترة طويلة من التمييز، وكثيرًا ما تعرضوا لهجمات متشددين خلال السنوات الماضية؛ ما دفع السلطات إلى تكثيف الحراسة المسلحة خارج الكنائس والأديرة.

وقالت المصادر القضائية إن مشاجرة بين الطرفين سبقت إطلاق النار على المجني عليهما في موقع البناء المواجه للكنيسة عبر الشارع.