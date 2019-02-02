الجيش المصري يعلن القضاء على خلية “إرهابية” في الصحراء الغربية (صور)

أعلن الجيش المصري، اليوم السبت، أن قواته تمكنت من القضاء على “خلية إرهابية” في الظهير الصحراوي غرب البلاد.

وقال المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، في بيان نُشر عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، إنه “استمرارًا لجهود القوات المسلحة، والشرطة المدنية، بمكافحة العناصر الإرهابية والإجرامية على كل الاتجاهات الإستراتيجية، وبناءً على معلومات استخباراتية مؤكدة بالتعاون مع قطاع الأمن الوطني، تفيد بتواجد أفراد خلية إرهابية في الظهير الصحراوي غرب البلاد تخطط لتنفيذ أعمال عدائية تستهدف زعزعة أمن واستقرار البلاد، وبعد تحديد أماكن تواجدهم بكل دقة، قامت القوات الجوية باستهداف البؤرة الإرهابية، مع قيام قوات مكافحة الإرهاب بتمشيط المنطقة، وقد أسفرت العملية عن القضاء على 8 أفراد شديدي الخطورة، وضبط آخرين، وتدمير 3 عربات دفع رباعي، ووكر داخله كميات من الأسلحة، والذخائر، ومواد الإعاشة”.

وأكد الرفاعي أن ” القوات المسلحة، والشرطة المدنية، تواصلان جهودههما بملاحقة العناصر الإرهابية والإجرامية، لحفظ أمن واستقرار البلاد “.