مصر.. حكم قضائي ضد 26 متهمًا بقضية “إعلام الإخوان”

أصدرت محكمة مصرية، يوم الخميس، حكمًا بالسجن لمدد مختلفة بحق 28 متهمًا بينهم إعلاميون ومقدمو برامج بقنوات “الشرق” الفضائية و”مكملين” و”الجزيرة”، وذلك على خلفية القضية المعروفة إعلاميًّا بـ”إعلام الإخوان”.

وصدر الحكم بحق كلّ من المتهمين حسام الدين عاطف، ومحمد عبدالعزيز محمد شوبير، وهشام كامل، وعماد محمد البحيري، ومحمد أحمد عبدالفتاح، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا.

كما قرَّرت المحكمة سجن كلّ من هاني عوض محمد، ومحمد عبدالله محمد، وصالح رضا صالح، وسعيد إمام إمام، وعادل عبدالرشيد مطاوع عمارة، وأحمد علي عبدالعزيز، ومجدي محمد محمد، وطه علي محمد الحلبي، ونعماني السيد محمد، وتوفيق محمد، وعبدالحكيم محمد، محمد أحمد حافظ، وميساء محمد، وغادة محمد نجيب، وهشام محمد عبدالله، وعمرو عبدالواحد، وعيد محمود سليمان، وطارق محمد قاسم، وهشام أحمد علي أحمد، ونبيه محمد عوض محمد، ومصطفي محمد مصطفي، بالسجن لمدة 5 سنوات عن ما أسند إليهم.

كما قضت ببراءة كلّ من حسام الدين مصطفي حسين، وأحمد محمد عبدالحليم، مما أسند اليهم.

والمتهمون المحتجزون هم، هاني عوض ومحمد عبد الله محمد وصالح رضا صالح أحمد وسعيد أمام حشاد وعادل عبد عبد الرشيد واحمد على عبد العزيز ومجدى محمد محمد عماره وطه محمد علي الحلبي ونعمان السيد محمد.

وجاء في قرار الاتهام أنه بين عامي 2017 و2018 أسس المتهم الأول وتولى قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها منع موْسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والتحريض ضد موْسسات الدولة.

وتبيَّن من قرار الاتهام أن 19 متهمًا “هاربين” وهم حسام الدين عاطف ومحمد عبد العزيز محمد شوبير”مقيم حاليًّا بالولايات المتحدة الأمريكية” وهشام كامل عبد الحكيم وعماد محمد السيد عامر ومحمد أحمد عبد الفتاح وتوفيق على على حسن وعبد الحكم محمد عبد الغنى حسبو ومحمد احمد حافظ ومايسه محمود وغادة محمد نجيب وهشام محمد عبد الدائم وعمر عبد الواحد وعيد محمود سليمان وطارق محمد قاسم وهشام احمد على ونبيه أحمد عوض وحسام الدين مصطفى واحمد محمد عبد الحليم ومصطفى محمد مصطفى.

وكان المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا أمر بإحالة 28 متَّهمًا للمحاكمة، بينهم 17 متَّهمًا “هاربون” وسيدتان.. أما الباقون فهم محبوسون ويتم محاكمتهم أمام جنايات شمال الجيزة، وتم إخطار الإنتربول بسرعة ضبط الفارين وإحضارهم وتقديمهم للمحاكمة وحبسهم على ذمة القضية.