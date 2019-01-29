بعد قيادتها تحت تأثير السكر.. ميرهان حسين تسلم نفسها للشرطة

سلّمت الممثلة المصرية ميرهان حسين نفسها للأجهزة الأمنية بقسم شرطة الهرم بمحافظة الجيزة، لتنفيذ الحكم الصادر ضدها من قبل محكمة الجنح بالحبس لمدة أسبوعين، ليتم ترحيلها لسجن القناطر لتنفيذ القرار.

وكانت محكمة استئناف مصرية قضت بحبس ميرهان حسين لأسبوعين، بعد تقدمها باستئناف على حكم حبسها سنتين ونصف السنة، وكفالة 30 ألف جنيه، في اتهامها بقيادة المركبة تحت تأثير الخمر، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته في أحد الكمائن.

وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول 2018، قضت محكمة جنح الهرم بحبسها عامين ونصف العام، وكفالة 30 ألف جنيه، كما قضت بحبس المساعدة الشخصية للفنانة 6 أشهر وكفالة 10 آلاف جنيه، في القضية الشهيرة بـ”كمين الهرم”، وقضت المحكمة بتغريم ضابطي شرطة بقسم الهرم المتهمين في الواقعة 20 ألف جنيه لكل منهما.

ووجهت النيابة العامة لها تهم القيادة تحت تأثير مسكر، والتعدي على موظف عام في أثناء تأدية وظيفته، كما وجهت لضابطي الشرطة تهم التعدي عليها وهتك عرضها وسبها وقذفها.