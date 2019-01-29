هل سحب الكتاب الإلكتروني البساط من نظيره الورقي؟ (فيديو إرم)

قلل ناشرون من حجم التأثير السلبي لانتشار التكنولوجيا وغلاء الأسعار على حجم مبيعات الكتاب الورقي، الذي لا يزال يحتفظ بمكانته لدى المثقفين والقراء العرب.

وشهدت سوق الورق في مصر ارتفاعًا في الأسعار خلال الفترة الماضية على غرار غيرها من القطاعات، ما أدى إلى ارتفاع قياسي في أسعار المطبوعات، بدورها خلفت ركودًا في المبيعات بعض الأحيان، وسط تخوفات من اختفاء الكتاب الورقي على حساب نظيره الإلكتروني.

“إرم نيوز” طرحت على دور النشر والكتاب هذا التساؤل -على هامش معرض القاهرة الدولي للكتاب- تساؤلًا حول مدى تأثير الكتاب الإلكتروني على مبيعات نظيره الورقي، حيث أجمع الناشرون على أنّ التأثير محدودًا.

أصحاب دور النشر قالوا إنّ الاحتفاظ بالكتاب الورقي لا يزال يحجز مكانة لدى المثقفين والقراء العرب، وهو ما جعل التأثير طفيفًا للغاية، لافتين إلى أنّ “القراءة والثقافة لا تزال ركيزة أساسية لدى المواطن العربي” وهو بدوره حافظ على حجم المبيعات.

وتشير المؤشرات الأولية لمعرض الكتاب في نسخته الحالية ارتفاع المبيعات، مقارنة بتراجع المبيعات التي أصابت الدورات السابقة، ما دفع بإعلان العديد من دور النشر الخاصة وهيئات وزارة الثقافة المصرية عن خصومات تصل ما بين 25 إلى 50%.

و”معرض القاهرة الدولي للكتاب” ينظم سنويًا منذ عام 1969، ويعد أضخم حدث ثقافي في مصر، وأحد أكبر معارض الكتاب في الشرق الأوسط.