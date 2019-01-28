مصرية حملت سفاحًا تقتل طفليها رميًا في “المنور”

أقدمت فتاة مصرية على إلقاء طفليها التوأم من شباك “المنور” عقب ولادتها مباشرة، ما أودى بحياتهما؛ خوفًا من فضحها بعد أن حملت سفاحًا، في محافظة الإسكندرية.

وبدأت الواقعة حينما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة الرمل ثان، يفيد بتلقيه بلاغًا من سكان عمارة بالعثور على طفلين حديثي الولادة بمنور العمارة بدائرة القسم.

وبالبحث والتحري، تبين أن وراء الجريمة طالبة تبلغ من العمر 19 عامًا، تسكن بذات العمارة، أقدمت على ارتكاب الجريمة إثر حملها سفاحًا من علاقة غير شرعية مع شخص مجهول؛ وخوفًا من الفضيحة قامت بإلقاء طفليها حديثي الولادة من نافذة دورة المياه الخاصة بمحل سكنها.

وكشف تقرير مصلحة الطب الشرعي لتشريح جثتي الطفلين أن وفاتهما بسبب إصابات بالرأس ونزيف حول المخ، وبعدها تمكنت قوات الشرطة من القبض على المتهمة، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق.