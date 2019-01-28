الإعلان عن عودة “ليالي أضواء المدينة” بحلة جديدة في مصر (صور)

أعلنت رئيسة الإذاعة المصرية نادية مبروك، اليوم الإثنين، عن عودة حفلات ليالي أضواء المدينة في مصر، بعد غياب عدة سنوات.

وأوضحت في تصريحات خلال مؤتمر صحفي أن الحفلات ستنطلق بالتزامن مع أعياد الربيع في مصر، مشيرةً إلى أنها ستكون متنقلة على المسارح المصرية المختلفة.

وأكدت مبروك على مشاركة نجوم الغناء في الوطن العربي، من بينهم المطربة لطيفة التونسية والسورية أصالة، ومن المرجح أن تكون الانطلاقة مع مطربة مصرية سيتم التعاقد معها خلال الأيام المقبلة.

وفي وقت مبكر من اليوم الإثنين، عقدت الإذاعة المصرية، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن انطلاق حفلات “أضواء المدينة” في ثوبها الجديد.