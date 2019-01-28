فرنسا تدعم مصر بـ 336 مليون يورو تزامنًا مع زيارة ماكرون

وقعت مصر وفرنسا اتفاقية تعاون مشتركة، اليوم الإثنين، على هامش زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة، اتفاقية تقدم بموجبها باريس دعمًا بقيمة 336 مليون يورو، لتنفيذ أعمال المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق “ميدان هليوبوليس – مطار القاهرة”.

وينص الاتفاق على حصول مصر على 336 مليون يورو من الجانب الفرنسي، منها 286 مليون يورو كدعم من الحكومة الفرنسية، و50 مليون يورو كقرض تجاري.

كما وقعت القاهرة وباريس أيضًا اتفاقية تعاونية تنص على تسهيل ائتماني مبسط لتمويل برنامج دعم الشركات المملوكة للنساء لصالح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بقيمة 50 مليون يورو كقرض، ومليون يورو كمنحة، كما وقع الجانبان اتفاقية لإعادة تأسيس الجامعة الفرنسية في مصر.

وتشهد الزيارة توقيع أكثر من 30 اتفاقية ومذكرة تفاهم وعقد، في مجالات الصحة والطاقة والنقل والبنية التحتية والتعليم.

ويأمل ماكرون من خلال الزيارة، في تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع البلد العربي الأكبر، لبحث سبل تعزيز التعاون في مجال الاستثمارات بين البلدين، باعتبار مصر الحليف الضروري لباريس، والذي تعتبره قطبًا للاستقرار في الشرق الأوسط، بحسب وصف ماكرون.