مصر تعتزم رفع الدعم عن الكهرباء في 2022

قال وزير الكهرباء المصري، الدكتور محمد شاكر، إنه سيتم رفع الدعم نهائيًا عن منظومة الكهرباء في عام 2022 المقبل، مشيرًا إلى أن العام الجاري 2019 سيشهد ارتفاعًا تدريجيًا في أسعار الكهرباء، ولكن لن يشهد رفع الدعم بالكامل، موضحًا أن 65% من أعمال الكهرباء يدخل فيها الوقود.

وأضاف خلال حديثه أمام لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب اليوم الأحد، أنه سيتم مد خطة رفع الدعم عن الكهرباء لـ8 سنوات بدلًا من الـ5 سنوات المتفق عليها حال البدء في الخطة عام 2014، لتنتهي عام 2021/2022.

وأشار شاكر، إلى أن منظومة الكهرباء تحتاج سنويًا ما يقرب من 37 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الموازنة العامة لا توفر سوى 16 مليار جنيه فقط، بينما يوجد عجز 21 مليار سنويًا يتحمله قطاع البترول، والمرجح أن ترتفع مديونيات الكهرباء له بنهاية العام الحالي إلى 160 مليار جنيه.

وأوضح شاكر، أنه تم تركيب 6.9 مليون عداد مسبوق الدفع حتى الآن، وغيرها من العدادات الذكية التي ستقوم بقراءة العداد من مركز تحكم، لافتًا إلى أنه سيتم البدء خلال الفترة المقبلة في تركيب العدادات الذكية في المؤسسات الحكومية، حيث إن تلك المؤسسات تستهلك ما يقرب من 20 مليار جنيه سنويًا.

ونوّه إلى أن التيار الكهربائي لم ينقطع في مصر منذ يونيو/ حزيران 2015، مؤكدًا أنه خلال 3 سنوات سيتم إنهاء الدعم لمنظومة الكهرباء، على أن تعمل الوزارة خلال الفترات المقبلة على تقليل الأسعار، ولكن بعد التغلب على كل الإشكاليات والعجز الذي تتحمله وزارة البترول، مؤكدًا أن أسعار فاتورة الكهرباء ستنخفض بعد 5 سنوات.

ورفعت الحكومة المصرية، في يونيو/ حزيران 2017، أسعار شرائح الكهرباء بنسب وصلت إلى نحو 30%، حيث قسمت أسعار شرائح الكهرباء، فكانت الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو واط بسعر 13 قرشًا، كما كانت الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو واط 20 قرشًا.

في حين كانت الثالثة من 100 حتى 200 كيلو واط بـ27 قرشًا، والرابعة من 201 إلى 350 كيلو واط بـ55 قرشًا، والخامسة من 351 إلى 650 كيلو واط بـ75 قرشًا، والشريحة السادسة من 651 إلى ألف كليو واط بـ125 قرشًا، والسابعة من فوق 1000 كيلو واط، وأصحابها لا يحصلون على دعم بسعر 135 قرشًا.

يذكر أن مصر كانت قد أبرمت اتفاقًا مع صندوق النقد الدولي في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، حصلت بمقتضاه على 8 مليارات دولار على 4 دفعات حتى الآن، من إجمالي قرض بقيمة 12 مليار دولار ستحصل عليه خلال 3 سنوات.