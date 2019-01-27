توفيق عكاشة: لو عرض علي لقاء السفير الإسرائيلي مليون مرة سأقابله

أكد الإعلامي المصري توفيق عكاشة، على أنه “لم يندم” على لقاء السفير الإسرائيلي، الذي كان سببًا في إقصائه من البرلمان المصري، قائلًا “لو عرض علي لقاء السفير الإسرائيلي مليون مرة سأقابله”.

وقال عكاشة لـ”إرم نيوز”، إني “لم أخسر بالخروج من البرلمان، بالنظر إلى أنّ عملي الإعلامي أقوى من كوني نائبًا في مجلس النواب، لذلك رب ضارة نافعة”.

وردًا على انتقادات لإعلاميين بشأن محاباتهم للحكومة، أشار عكاشة إلى أنّ “الإعلام في هذه الفترة لابد أن يكون إعلامًا داعمًا للدولة وبناء الأمة”، فلكل مرحلة في تاريخ الوطن السياسي فلسفة إعلامية “.

وسقطت عضوية توفيق من البرلمان المصري، بعد لقاء جمعه بالسفير الإسرائيلي في منزله بمحافظة الدقهلية، الأمر الذي اعتبره البرلمان تطبيعًا مع الكيان الصهيوني، ومخالفة للقواعد المصرية بحظر التطبيع.

ووصف عكاشة بالرجل الأكثر إثارة في مصر، وسلطت الأضواء على عكاشة خلال حلقات برنامجه الجديد، الذي استطاع تحقيق نسب مشاهدات عالية؛ بسبب تصريحاته المثيرة للجدل عن أهل الفنان والسياسة والرياضة.