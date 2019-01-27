“إرم نيوز” يدخل بيت الأفاعي في مصر (فيديو)

تحوّلت هوايته في صيد الثعابين إلى موسوعة علمية في أنواع الأفاعي ودراجات سميتها، بعدما حول منزله إلى متحف لأغلب أنواع الثعابين الموجودة في مصر، التي يصل عددها إلى حوالي 39 نوعًا.

بعد سنوات من اقتنائها أصبحت الثعابين ومن بينها الكوبرا المصرية صديقة للشاب أحمد الدكروني المتخصص في صيد الثعابين وصاحب معرض للزواحف.

وتحدث الدكروني لـ”إرم نيوز” عن أنواع الأفاعي الموجودة في مصر، وكيف تحوّل من هاوٍ إلى واحد من أشهر مربي الزواحف في البلاد، حتى أطلق عليه لقب “صديق الثعابين”.

وقدّم الدكروني عرضًا بأكثر الثعابين انتشارًا في البلاد، وهو ثعبان أبو السيور المنتشر في الزراعات المصرية، لكنّه يمتلك غددًا سمية ضعيفة لا تمثل خطورة كبيرة على البشر، بيد أنّه مفيد للبيئة من خلال القضاء على القوارض.

وتطرق الشاب المصري إلى انتشار ظاهرة الحاوي من خلال استغلال خوف الناس من الثعابين وادعاء إخراجهم من المنازل مقابل الحصول على أموال طائلة، لافتًا إلى أنّ هدفه إيصال المعلومات السليمة عن الثعابين وأنواعها ودرجات خطورتها.

وأشار الدكروني إلى أنّ الأفعى الغريبة السوداء هي أخطر أنواع الثعابين في مصر، إذ تمتلك غددًا سامة، وإن لم يتم علاج الملدوغ خلال نصف ساعة، يُحدث السم سيولة في الدم ثم الموت.

وأوضح أنّ ثمة نوعًا يسمى الثعبان الدساس، وهو نوع لا يمتلك غددًا سامة على الإطلاق، ولا يمثل خطورة على البشر، لكنه يدافع عن نفسه بالعضّ.

وانتقل الشاب المصري للحديث عن الكوبرا، حيث يعتبر الدكروني أول مصري ينجح في عملية التزاوج بالكامل في الكوبرا المصرية.