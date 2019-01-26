إصابة 40 طفلًا بتسمم غذائي في حضانة قبطية بمصر

أصيب 40 طفلًا في مصر، السبت، بحالة إعياء شديد وقيء في حضانة أطفال تابعة لكنيسة قبطية جنوب البلاد، وتم نقلهم على وجه السرعة إلى مستشفيات قريبة.

وتعرض 40 طفلًا مصريًا لحالة إعياء شديد، عقب تناولهم وجبة غذائية بحضانة تابعة لكنيسة عرابة أبو عزيز بدائرة مركز المراغة شمال محافظة سوهاج، جنوب مصر

وكان مدير أمن سوهاج قد تلقى إخطارًا من مركز شرطة المراغة بإصابة عدد من التلاميذ في حضانة كنيسة عرابة أبو عزيز، وتبيّن من الفحص إصابة 40 تلميذًا عقب تناولهم وجبة طعام بالحضانة.

وقال مدير هيئة الإسعاف بسوهاج، الدكتور ممدوح السيد، في تصريحات صحفية، أنه تم نقل 23 طفلًا لمستشفى الهلال مصابين بحالة تسمم عقب تناولهم وجبة غذائية، مشيرًا إلى نقل 17 طفلًا آخرين إلى الوحدات الصحية بدائرة مركز المراغة وتم تركيب بعض المحاليل لهم.

ودفعت مديرية الصحة بالإقليم، بعدد من سيارات الإسعاف في محاولة لإنقاذهم، عن طريق نقل المصابين لمستشفى الهلال للتأمين الصحي والمستشفيات القريبة.

ومنذ أيام، أصيب 6، من بينهم 4 أطفال أشقاء من أسرة واحدة، عقب تناولهم وجبة فول فاسدة بناحية نجع العواشير في جزيرة شندويل مركز سوهاج، وتم نقلهم لمستشفى سوهاج العام لتلقي العلاج.

وكان مدير أمن سوهاج قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة جزيرة شندويل يفيد بوصول كل من «حنان.م.ح -30 عامًا ربة منزل- والطفل عبد الرحمن.ا.ا- 6 سنوات- والطفلة جمالات. ا.ا.-5 سنوات- والطفلة حبيبة. ا. ا.- 4 سنوات- والطفلة قمر. ا. ا.- 11 عامًا- أبناء الأولى، وجملات.ع.م. ه- 40 سنة ربة منزل» لمستشفى سوهاج العام مصابين بآلام بالبطن وقيء مستمر وإسهال.