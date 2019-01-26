بعد وقفة احتجاجية.. السعودية تقبض على عمال مصريين والقاهرة تتابع القضية

قالت القنصلية المصرية في الرياض إنها تتابع حيثيات القبض على عدد من العمال المصريين في مدينة الظهران.

وكان عدد من العمال، من جنسيات مختلفة، بينهم مصريون تجمهروا أمام إحدى شركات المقاولات أمس الأول بمدينة الظهران اعتراضًا على تأخر رواتبهم، ما أسفر عن القبض على عدد منهم.

وأفاد بيان نشرته القنصلية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك” بأنه “تم تشكيل خلية أزمة لمتابعة الأمر، كما تم إيفاد المستشار القانونى للبعثة إلى الظهران.

والتقى المستشار بالمسؤولين الأمنيين والمسؤولين بالنيابة العامة للتعرف على الوضع القانوني لمواطنينا وتقديم ما يمكن من دعم لهم، كما التقى مع جميع مواطنينا المحتجزين للاطمئنان على أحوالهم”.

وأكدت القنصلية أنها “ستواصل متابعة هذا الأمر لتقديم كل ما يسعها من مساعدة ودعم، ودعت إلى أهمية الالتزام بالقوانين والنظم والقواعد المطبقة في المملكة العربية السعودية”.