الأولى من نوعها.. روسيا تعلن عن مناورات جوية مع مصر

أعلنت روسيا، الثلاثاء، اعتزامها إتمام مناورات جوية، هي الأولى من نوعها مع مصر.

وقال المتحدث باسم المنطقة العسكرية الروسية الجنوبية، فاديم أستافييف، إن قوات الدفاع الجوي الروسية والمصرية ستنفذان تدريبات عسكرية باستخدام مضادات الدفاع الجوي لأول مرة.

وأوضح المسؤول الروسي، أن التدريبات العسكرية المشتركة ستعقد خلال شهري أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني المقبلين، بحسب موقع “روسيا اليوم”.

وستشمل التدريبات “تبادل الخبرات وتطوير التعاون العسكري والفني بين البلدين، بمشاركة أكثر من 100 جندي روسي”، حسب المصدر ذاته.

ولم يتم تحديد موقع إجراء المناورات الجوية المشتركة بين روسيا ومصر.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2018، نفذت روسيا ومصر آخر مناورات عسكرية تحت مسمى “حماة الصداقة – 2018″، والتي شاركت فيها قوات الإنزال الجوي من كلا البلدين.