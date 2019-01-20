كيف ردت ياسمين عبدالعزيز على احتضان زوجها محمد حلاوة مع ريهام حجاج؟ (صور)

تجنبت الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز الدخول في تفاصيل الصور التي جمعت زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة مع مواطنتها وزميلتها في الوسط الفني ريهام حجاج.

ويبدو أنها لا تريد إقحام نفسها في كل ما يثار حول زواج حلاوة من حجاج إذ تتجنب التعليق على الأمر تمامًا، رغم انشغال مواقع التواصل الاجتماعي به في الفترة الأخيرة.

وتجنبت ياسمين الإشارة للصورة وواصلت الاحتفال بعيد ميلادها الـ40 بصحبة أصدقائها الفنانين، وقامت بنشر صورها هي الأخرى، عبر حسابها الشخصي على “إنستغرام”.

ظهرت ياسمين في إحدى الصور ملاصقة لشخص من خارج الوسط الفني، في رد غير مباشر على صورة حلاوة كما يبدو.

يأتي هذا، في الوقت الذي لاتزال فيه الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز على ذمة زوجها محمد حلاوة، حيث كشفت مصادر لـ”إرم نيوز” في وقت سابق أن الأمر لم يصل للطلاق رسميًا حتى الآن رغم إعلان الانفصال.

وأشارت المصادر إلى أن هناك انفصالًا قائمًا بينهما، حيث يعيش كل منهما في مكان سكن بعيد عن الآخر، وإن كانت هناك محاولات للصلح من أجل أولادهما.