تأجيل محاكمة جمال وعلاء مبارك في قضية “البورصة”

أجلّت محكمة جنايات القاهرة، جلسة محاكمة علاء وجمال مبارك و7 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”التلاعب في البورصة” لـ23 من شهر آذار/مارس المقبل.

وأنكر المُتهمون في القضية، كافة الاتهامات المسندة إليهم، وذلك عند سؤالهم من قبل المحكمة عن رأيهم في الاتهامات الواردة بأمر الإحالة.

وأجاب جمال مُبارك على سؤال المحكمة بالقول: “لا محصلش”، فيما رد شقيقه علاء على ذات المنوال، وسار على طريقهما حسن هيكل نجل الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل الذي قال ردًا على سؤال المحكمة بخصوص الاتهام: “غير صحيح”.

وطالبت النيابة العامة أمام محكمة جنايات القاهرة في جلسة اليوم السبت، بمصادرة الأموال المتحفظ عليها في دولة قبرص، حال إدانة جمال مبارك المُتهم السادس بأمر الإحالة.

واستندت النيابة العامة في طلباتها إلى الدور المنوط بها قانونًا في مباشرة الدعوى الجنائية وفق تأكيد ممثلها، وتمثلت الطلبات في استدعاء الدكتور شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق، ودكتور محمد عمران رئيس هيئة البورصة السابق، لأخذ أقوالهما.

وكان المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام الأسبق، أحال كل من أيمن أحمد فتحي حسين سليمان وشقيقه أحمد وياسر سليمان الملواني وأحمد نعيم أحمد بدر وحسن محمد حسنين هيكل نجل الكاتب الكبير حسنين هيكل وعضو مجلس إدارة المجموعة المصرية لإدارة المحافظ المالية “هيرمس” وجمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وعمرو محمد القاضي وحسين لطفي صبحي الشربيني لمحكمة جنايات القاهرة لاتهامهم بالحصول على 2 مليار و51 مليون جنيه بالمخالفة للقانون.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليون جنيه مصري تقريبًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.