إنقاذ مركب صيد مصري من الغرق على سواحل غزة (صور)

قال نقيب الصيادين بمحافظة السويس بكري أبو الحسن، اليوم الخميس، إنّ بحرية قطاع غزة تمكنت من إنقاذ مركب صيد مصري كان يقل سبعة صيادين، حيث جرى إنقاذ ستة منهم بعد تعرض مركبهم لريح شديدة؛ بسبب “نوة الفيض الكبرى”.

وأكد أبو الحسن في تصريح خاص لـ”إرم نيوز”، أن مركب الصيد المصري خرج قبل أسبوع للصيد، لكنه تعرض، أمس الأربعاء، لحالة الطقس السيئة، قبل أن تقذفه الأمواج إلى شاطئ غزة، لافتًا إلى أنه جارٍ البحث حاليًا عن جثمان الصياد السابع المفقود إلى الآن.

وأردف أن غطاسين من بحرية غزة يجرون عملية تمشيط؛ للوصول إلى جثمان الصياد السابع، فيما يعاني الصيادون من النوى وتبعاتها من الرياح العاتية.

وذكرت بحرية غزة، أن الصيادين الذين جرى إنقاذهم، هم: “طه عكاشة 27 عامًا، ومحمد جمال حمامي 25 عامًا، وعلاء مجدي صابر 28 عامًا، وأحمد محمد شبار 25 عامًا، ومجدي محمد صابر 56 عامًا، وأحمد جمال حمامي 23 عامًا”، بينما الصياد السابع المفقود هو جمعة العشي 48 عامًا.