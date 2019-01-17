مصر تطرح أذون خزانة بمليار دولار لتغطية احتياجاتها المالية

اقترضت الحكومة المصرية، اليوم الخميس، من البنوك الرسمية والخاصة العاملة في مصر، 18 مليار جنيه “مليار دولار”، لسد عجز الموازنة العامة، وتغطية الاحتياجات المالية المختلفة.

وقالت البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري، إن قيمة الطرح الأول تبلغ نحو 8.75 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، وتبلغ قيمة الطرح الثاني نحو 9.250 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.

ولجأت الحكومة المصرية إلى الاستدانة المحلية عبر طرح أدوات دين “سندات– أذون خزانة” لتغطية عجزها المالي خلال السنوات الأخيرة.

وتعد البنوك العامة أكثر المشترين لتلك الأدوات بهدف مساعدة الحكومة على تغطية احتياجاتها والتزاماتها المالية.