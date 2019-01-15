مصر تعلن حظر التجوال بعدة مناطق في شمال سيناء

أصدرت الحكومة المصرية، قرارًا بحظر التجوال في عدة مناطق بشمال سيناء اعتبارًا من الثلاثاء 15يناير 2019.

وشمل قرار الحظر المنطقة المحددة شرقًا من تل رفح مارًا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غربًا من غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمالًا من غرب العريش مارًا بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية فى رفح، وجنوبًا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية.

ويبدأ حظر التجوال من السابعة مساء وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالى، عدا مدينة العريش والطريق الدولي من كمين الميدان وحتى الدخول لمدينة العريش من الغرب، ليكون من الساعة الواحدة صباحًا وحتى الساعة الخامسة من صباح اليوم نفسه.

ونشر القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارًا من الثلاثاء الموافق ١٥ يناير، وحتى انتهاء حالة الطوارئ بموجب قرار رئيس الجمهورية.

وتزامن قرار حظر التجول مع إصدار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا رقم 17 لسنة 2019، بشأن مد حالة الطوارئ المعلنة بالبلاد بالقرار رقم 473 لسنة 2018 ، بجميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر أخرى اعتبارًا من الثلاثاء 15 يناير 2019.