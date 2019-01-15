مصر.. إخلاء سبيل والدة فتاة تقرير “بي بي سي” بتدابير احترازية

قضت محكمة مصرية، الثلاثاء، وبتدابير احترازية، إخلاء سبيل والدة فتاة تقرير هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، والذي تناول الأوضاع الحقوقية في مصر، خلال فبراير/شباط 2018.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية في مصر،”قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل منى محمود، والتي قامت بتلفيق رواية مفادها أن أجهزة الأمن ألقت القبض على ابنتها زبيدة إبراهيم يوسف، وعذَّبتها بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية”.

وأوضح المصدر أن إخلاء سبيل الأم “تم وفق تدابير احترازية لمدة يومين في الأسبوع”.

وأشار إلى أن والدة زبيدة “أُلقي القبض عليها في ضوء إذن صادر قضائيًا بالضبط والإحضار بحقها من نيابة أمن الدولة العليا بعد إدلائها بمعلومات وبيانات كاذبة على نحو متعمَّد خلال مقابلة مع شبكة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) تبيَّن عدم صحتها”.

و”التدابير الاحترازية” تعني تسليم المتهم نفسه لمركز الشرطة التابع له محل سكنه للتوقيع مساءً في أيام محددة.

وفي فبرايرالماضي، بثت هيئة الإذاعة البريطانية، فيلمًا وثائقيًا متلفزًا تضمن شهادة لسيدة قالت إن ابنتها، وتُدعى “زبيدة يوسف”، مختفية قسريًا داخل مصر.

لكن الفتاة ظهرت وقتها خلال برنامج متلفز في مصر للإعلامي المقرب من السلطات، عمرو أديب، ونفت رواية الأم، وأرجعتها لأزمة عائلية، قبل أن تتبادل الأم والإعلامي المصري تأكيد كل منهما لروايته.

وعقب ذلك، أعلنت السلطات المصرية حبس والدة زبيدة في مارس/آذار 2018 على ذمة التحقيقات.