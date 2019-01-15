حظر سفر قيادات الأجهزة الأمنية والسيادية بمصر دون إذن الرئاسة

أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بتنظيم سفر الوزراء وكبار العاملين بالدولة، كذلك رؤساء وقيادات الأجهزة الأمنية والسيادية للخارج، في الوقت الذي تضمن القرار صلاحيات رئيس الوزراء في تنظيم سفر المحافظين ونوابهم.

ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء، قرار الرئيس الذي تضمن التصريح بسفر كبار العاملين بالدولة من الوزراء ونوابهم ورؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، لمهام عمل بالخارج بإذن مسبق من الرئاسة.

وجاء في القرار، الترخيص بالسفر للخارج في مهام رسمية أو لأعمال تتعلق بالوظيفة بقرار من رئيس الجمهورية لشاغلي مناصب رئيس مجلس الوزراء ونوابه ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، ورؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية والأمنية ونوابهم، على أن يسري هذا القرار على شاغلين أو معينين في منصب بدرجة رئيس مجلس الوزراء أو نوابه.

كما تضمن القرار أن يكون التصريح من قبل رئيس مجلس الوزراء للوزراء غير المذكورين أعلاه، ونواب الوزراء والمحافظين ونوابهم، ورؤساء المجالس القومية والهيئات العامة والشركات القابضة والأجهزة التي لها موازنات خاصة.