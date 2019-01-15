رقم قياسي.. وزير مصري يواجه 72 طلب إحاطة في البرلمان

مثل وزير الزراعة المصري عز الدين أبو ستيت، أمام البرلمان المصري للرد على 72 طلب إحاطة، من نواب يمثلون غالبية المحافظات المصرية، اعتراضاً على إجراءات وسياسات تتبعها الوزارة.

ومن المقرر أن يمثل الوزير مساء الثلاثاء للمناقشة والرد على هذا العدد غير المسبوق من طلبات الإحاطة، حيث تضمنت 18 طلب إحاطة حول سبل تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية للسيطرة على أسعارها، وآلية استلام المحاصيل من الفلاحين وتحديد سعر عادل لتوريدها لمواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج.

كما يواجه الوزير 12 طلب إحاطة وسؤالين بشأن نقص البذور والمبيدات والأسمدة، إلى جانب 6 طلبات وسؤالين عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتنمية الثورة الحيوانية والسمكية وتوفير الأعلاف، ومواجهة الأمراض التي تصيب الماشية خلال الفترة الأخيرة.

وتقدم نواب ضد الوزير بـ 8 طلبات بخصوص حملة إزالة الملاعب الخماسية المقامة على أراض زراعية، ومشاكل مشروع الـ1.5 مليون فدان، ومزادات أراض، وأزمة تداول الطيور الحية بين المحافظات، إلى جانب 7 طلبات بشأن إهمال حديقة الحيوان في الجيزة وخروجها من التصنيف الدولي، وتخفيض مرتبات عمال مشروع التغذية المدرسية، وإعادة النظر في أسعار حق الانتفاع للأراضي الزراعية بمحافظة أسوان.

كما يواجه الوزير 5 طلبات إحاطة وسؤالاً عن دور الطب البيطري في مواجهة ظاهرة الكلاب الضالة وما أشيع عن تصديرها للخارج، وعن عدم إنشاء وحدات بيطرية، و4 طلبات إحاطة عن توقف زراعة الأرز وفرض غرامات على المزارعين، و4 طلبات إحاطة حول عدم تثبيت العمالة المؤقتة بقطاع التشجير.

وتقدم نواب بـ4 طلبات إحاطة عن إجراءات تقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية لمنع التعدي عليها، وبحث طلب مناقشة عامة حول سياسة الحكومة بشأن آليات تطبيق قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة فيما يتعلق بمدة سداد قيمة تقنين الأراضي الزراعية والمغالاة في أسعار الفائدة، بالإضافة إلى 3 طلبات مناقشة حول سياسة الحكومة بشأن زيادة سعر طن قصب السكر لمواجهة ارتفاع التكاليف.