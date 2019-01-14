بعد “صفر الجمارك”.. تراجع أسعار السيارات الأوروبية في مصر

انخفضت أسعار السيارات في مصر، بعدما طبّقت الحكومة المصرية اتفاقية “صفر جمارك” على السيارات الأوروبية الصنع والمنشأ، حيث كان تأثيره الأكبر على السيارات الفارهة.

وكشف عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية في مصر، علاء السبع، أن أسعار السيارات في مصر تراجعت الآن بشكل غير مسبوق، مؤكدًا أن هناك انخفاضًا واضحًا على أسعار السيارات، ولن تتكرر مرة أخرى.

وأضاف السبع، لـ “إرم نيوز”، أن أسعار السيارات التي تزيد عن “2000 سي سي”، انخفضت بحوالي 300 ألف جنيه، كما تراجعت أسعار السيارات الفارهة لأكثر من مليون جنيه، وأن أنسب وقت للشراء هو الوقت الحالي فقط.

ولفت إلى أن حالة الركود التي شهدتها مصر خلال شهري نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول الماضيين، بجانب تطبيق اتفاقية “صفر جمارك” على السيارات الأوروبية، أدى إلى هبوط أسعار جميع السيارات في مصر، ولكن بنسب متفاوتة، فقد تجد مكانًا يبيع بأسعار أقل من مكان آخر أو العكس.

ولفت إلى أن أسعار السيارات المستعملة تراجعت كثيرًا بعد قرار الإعفاء الجمركي على السيارات الأوروبية، حيث تقلّصت أسعارها ما بين 50 إلى 100 ألف جنيه، فيما يخص السيارات المتوسطة إضافة إلى سيارات الأثرياء الفارهة.

من جانبه، قال رئيس شعبة السيارات بغرفة القاهرة، اللواء عفت عبدالعاطي، إن ما يقرب من 160 موديلًا للسيارات المتداولة في مصر انخفضت أسعارها بنسب متفاوتة وصلت إلى مليون جنيه أو أكثر، وذلك بعد توقيع الدولة اتفاقيتها مع الجانب الأوروبي فيما يخص الإعفاء الجمركي على سياراتها.

وأضاف عبدالعاطي، أن 75% من السيارات الموجودة في مصر يتم استيرادها من أوروبا، مضيفًا أن باقي الفئات من السيارات اليابانية أو الكورية أو الفرنسية انخفضت أيضًا أسعارها، وذلك يختلف من موديل إلى آخر.

ويبلغ حجم الضرائب على الواردات “الجمارك” في مصر، حوالي 44.4 مليار جنيه سنويًّا، بينما تمثل الأموال النقدية الناتجة عن جمارك السيارات الأوروبية ما يقرب من 11 مليار جنيه سنويًّا.

واستهدفت الاتفاقية الموقعة بين مصر والاتحاد الأوروبي، إقامة منطقة تجارة حرة بين الطرفين في مدة أقصاها 12 عامًا من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ “تحرير تدريجي”، بينما يمتد تحرير الواردات المصرية من السلع الصناعية ذات المنشأ الأوروبي إلى 16 عامًا.

وتضم السيارات القادمة من الاتحاد الأوروبي عددًا من العلامات التجارية من بينها BMW، والمرسيدس، والبيجو، والرينو، والفيات، والأودي، والستروين، والفولكس، والفولفو.