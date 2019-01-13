مصر تمدد حالة الطوارئ 3 أشهر

وافق البرلمان المصري، يوم الأحد، على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر.

وأوضح البرلمان خلال جلسة عامة، يوم الأحد، أن قرار رئيس الجمهورية تضمن أن “تمدد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الثلاثاء، على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين”.

وأشار إلى أنه “يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ”.