الداخلية المصرية تعلن مقتل 6 مسلحين خلال مداهمة أمنية بالصعيد

أعلنت وزارة الداخلية المصرية مقتل 6 عناصر مسلحة، السبت، خلال مداهمة أمنية لأحد البؤر على طريق أسيوط سوهاج جنوب البلاد.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه وفق بيانات وردت لقطاع الأمن الوطني بأماكن تردد وتمركز العناصر المسلحة، خاصةً الواقعة بالمناطق النائية بالوجه القبلي، قام القطاع بمشاركة أجهزة الوزارة المعنية بالعديد من العمليات التمشيطية لهذه المناطق.

وتابعت، أنه بمداهمة البؤر المسلحة، فجر السبت، ولدى اتخاذ إجراءات حصار المنطقة، قامت العناصر المسلحة بإطلاق النيران تجاه القوات؛ ما دفعها للتعامل مع مصدر النيران، ونتج عنه مصرع 6 من العناصر.

وأشارت إلى أن رجال الأمن عثروا على 4 بنادق آلية، و2 بندقية خرطوش، وكمية من الطلقات وعبوة ناسفة ووسائل إعاشة وبعض الأوراق التنظيمية، بحوزة المسلحين.