سمية الخشاب توضح لـ”إرم نيوز” حقيقة زواجها العرفي من مدحت صالح

نفت الفنانة المصرية، سمية الخشاب، ما نشرته العديد من المواقع الصحفية حول زواجها عرفيًا من الفنان مدحت صالح، منذ فترة، قبل زواجها من زوجها الحالي الفنان أحمد سعد.

ونسب عدد من المواقع تصريحات للفنان مدحت صالح، بأنه تزوج من الفنانة سمية الخشاب، بعقد عرفي لمدة عامين، وهو الأمر الذي تفاجأ به الجمهور فور معرفته.

ونفت الفنانة المصرية، لـ”إرم نيوز”، هذه الشائعات، واصفةً انتشارها مجددًا بأنه “نكتة سخيفة وقديمة وليس لها أي معنى، سمية الخشاب متزوجة من أحمد سعد، ولَم تتزوج مدحت صالح أبدًا من قبل”.

وتابعت: “المقصودة من وراء تصريح مدحت صالح، قد تكون هي الفنانة المصرية سمية الألفي، وليست سمية الخشاب”، موضحة وبشكل قاطع: “سمية الخشاب لم تتزوج مدحت صالح إطلاقًا”.

في سياق متصل، تواصلت “إرم نيوز” مع الفنان مدحت صالح، الذي تهرب من توضيح التصريحات التي أثيرت عبر المواقع الصحفية، معتبرًا أن الجمهور لا تهمه هذه الأمور وليس من الأهمية أن يتم تسليط الضوء عليها.

وتابع: يوجد لدينا الأهم من ذلك، لدينا أعمال فنية نستطيع الالتفات إليها، منها نجاح مسلسل “أبو العروسة”، إضافة إلى العديد من الحفلات.