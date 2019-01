View this post on Instagram

@eremnews . . الراقصة المصرية شمس تنجو من الإعدام شنقًا . . نجت الراقصة المصرية شمس، من حبل المشنقة، بعد قبول محكمة النقض، اليوم الخميس، طعونها ضد الحكم السابق، القاضي بإعدامها، بعد الإدانة بمقتل خادمتها بمحافظة الإسكندرية. وخففت المحكمة الحكم الصادر على شمس بالإعدام، بآخر يقضي بسجنها 15 عامًا، ومعاقبة والدتها وشقيقها وآخرين بالسجن 5 سنوات في نفس القضية. وعاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، في 8 أغسطس/ آب من العام المنصرم، الراقصة شمس بالإعدام شنقًا، والسجن المؤبد لأمها وشقيقتها واثنين آخرين؛ لاشتراكهم جميعًا في قتل المجني عليها "ولاء. م. ص"، التي كانت تعمل خادمة في شقة الراقصة، وقيامهم بالتمثيل بجثتها وحرقها.