بومبيو: أمريكا “قوة خير” في الشرق الأوسط

المصدر: رويترز+ ا ف ب

وصف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خلال خطاب له في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الخميس، بلاده بأنها “قوة” خير في الشرق الأوسط.

وأضاف بومبيو الذي كان يتحدث في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن بلاده ستواصل العمل من خلال “الدبلوماسية” مع حلفائها من أجل “طرد” إيرانيين من سوريا حتى بعد انسحاب الجنود الأمريكيين من البلاد.

وتعهد بومبيو من جهة أخرى بأن تواصل واشنطن العمل على أن “تحتفظ إسرائيل بالقدرات العسكرية” التي تمكنها من “الدفاع عن نفسها ضد نزعة المغامرة العدوانية للنظام الإيراني”.

ودعا خلال الخطاب دول الشرق الأوسط إلى إنهاء ما أسماه “الخصومات القديمة”؛ لمواجهة أهم الأخطار في المنطقة.