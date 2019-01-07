بعد جدل رقابي.. دور السينما المصرية تستقبل “الضيف”

استقبلت دور السينما في مصر، يوم الإثنين، العرض الأول لفيلم “الضيف”، رغم الجدل الذي دار بين صناع الفيلم وجهاز الرقابة على المصنفات الفنية.

وظهرت بوادر أزمة الفيلم عندما كتب مؤلفه إبراهيم عيسى، أن الشركة المنتجة أعلنت طرحه في قاعات العرض السينمائي، لكن القرار كان معلقًا في جهاز الرقابة، لعدم الحصول على تصريح.

وكتب عيسى عبر تويتر: “يبقى ستة أيام فقط على الموعد المحدد لعرض فيلم الضيف ولم نحصل حتى الآن على موافقة الرقابة، لعل المانع خير”.

وتواردت معلومات بأن الفيلم يتضمن مشاهد جدلية تتناول بشكل جريء الخطاب الديني وما يحدث حوله من جدل بسبب موروثات خاطئة من خلال 4 شخصيات رئيسية هم، خالد الصاوي وشيرين رضا وأحمد مالك وجميلة عوض.

وأكد خالد الصاوي في آخر تصريحات له أن الفيلم سيتم عرضه في دور السينما لافتًا إلى أن “مصر دولة قانون”، في إشارة إلى أن السلطات لن تمنع عرض الفيلم.

ويجسد الفنان خالد الصاوي في الفيلم شخصية مفكر ديني، ويسعى لتجديد الخطاب الديني، ما جعله يظهر “بنيولوك” مختلف لإقناع المشاهد بالدور.

ومن المقرر أن يحتفل صناع الفيلم “الضيف” بالعرض الخاص بحضور أبطاله في سينما نايل سيتي الثلاثاء.

وحصد الفيلم جائزة الجمهور كأحسن فيلم في مهرجان “تالين السينمائي”، في أستونيا، وهو المهرجان الذي شهد العرض العالمي الأول له، وهو الفيلم المصري والإفريقي الوحيد في المسابقة الرسمية للمهرجان.

وفيلم “الضيف” بطولة خالد الصاوي، أحمد مالك، شيرين رضا، جميلة عوض، فيما يشارك ماجد الكدواني، ومحمد ممدوح، ومحمود الليثي، كضيوف شرف، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج هادي الباجوري.