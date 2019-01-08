دعوى قضائية تتهم CBS الأمريكية بتحريف حوار السيسي

أقام المحامي المصري بالنقض والدستورية العليا، المستشار باسم وهبة، أول دعوى تعويض مدني، ضد قناة “سي بي إس” الإخبارية الأمريكية، يتهمها بتحريف حوار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مطالبًا بـ100 مليون جنيه يتم إيداعها بصندوق تحيا مصر.

كما قرَّر “وهبة” تقديم بلاغ للنائب العام لوضع المسؤول عن الحوار على قوائم ترقب الوصول.

وجاء في الدعوى أن “سي بي إس” أجرت حوارًا مع السيسي وأذاعته بطريقة لا تليق بحجم الدولة المصرية ورئيسها، الأمر الذي دفعه لإقامة الدعوى ضد الوكالة لمعاقبة المتسبب في إذاعة الحوار وتحريفه، واختزال بعض العبارات منه.