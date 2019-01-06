“كلاب وقطط” تُطيح بمدير مستشفى حكومي في مصر (صور)

أصدرت وزارة الصحة في مصر، قرارًا بإقالة مدير مستشفى من منصبه، بعد جولة مفاجئة لرئيس المدينة، حيث تواجدت حيوانات أليفة بأعداد كبيرة في المستشفى وغرف المرضى، إلى جانب غياب قيادات وإدارة المستشفى أثناء فترة العمل.

وجاءت الإقالة من قِبل وكيل الوزارة في محافظة القليوبية، المجاورة للعاصمة القاهرة، بعد الحالة السيئة التي وُجد عليها المستشفى، كما أحال عشرات الأطباء والإداريين للتحقيق، بعد غياب مدير المستشفى عن العمل، وكذلك من ينوب عنه حال غيابه.

وشنَّ اللواء مجدي الوصيف، رئيس مدينة شبرا الخيمة في المحافظة، هجومًا حادًا على مدير المستشفى، لعدم جاهزيته لاستقبال الحالات، وغياب أطباء تخصصات العظام، وفني الأشعة والتخدير، والجراحة، كما أن حالة النظافة العامة داخل المستشفى كانت سيئة للغاية، مع إغلاق المطبخ الخاص به أثناء فترة العمل.

كما استمع رئيس المدينة إلى شكاوى المرضى الذين أكدوا دخول الكلاب الضالة، ووصولها إلى غرفهم ليلًا، وانتشار القمامة بشكل ملحوظ، وهو ما وجده خلال الجولة على أرض الواقع، في ظل غياب الرقابة وأعمال النظافة.