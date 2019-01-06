مصر تغلق 7 موانئ بسبب سوء الأحوال الجوية

أغلقت السلطات المصرية، يوم الأحد، عددًا من موانئ البلاد بسبب سوء الأحوال الجوية، بحسب مصادر ملاحية ومسؤولة في مصر.

وقالت المصادر إن “السلطات أغلقت ميناءي الإسكندرية والدخيلة على البحر المتوسط، والعين السخنة، والسويس، على البحر الأحمر، إضافة إلى 3 موانئ صغيرة على خليج السويس”.

وقال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إن “إدارة حركة السفن قررت في الـ6 من صباح اليوم الأحد إغلاق البوغاز ميناءي الإسكندرية والدخيلة نظرًا لارتفاع الأمواج، وسرعة الرياح إلى المعدلات التي لا تسمح بحركة اللنشات، وصعود ونزول المرشد من وعلى السفينة بشكل آمن”.

وأضاف أن”عمليات الشحن والتفريغ في السفن الراسية على الأرصفة، ودخول وخروج البضائع والشاحنات من وإلى الميناء ستستمر بشكل طبيعي رغم غلق البوغاز”.