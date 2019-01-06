علاء مبارك يرفض رد ممتلكات حكومية للدولة

علّق علاء مبارك نجل الرئيس المصري الأسبق حسنى مبارك، على أزمة “كبائن الإسكندرية” الممتدة منذ 8 سنوات، والتي شهدت نزاعات وصلت إلى ساحات المحاكم، بين الدولة وبين منتفعي الكبائن (منتزهات تطل على البحر).

وقال علاء مبارك عبر حسابه على “تويتر” اليوم، “إنّه تلقى إنذارًا قضائيًا؛ على خلفية قرار الدولة بإخلاء كبائن المنتزه في الإسكندرية بالقوة الجبرية”.

وكتب نجل مبارك: “إخلاء كبائن في المنتزه بالقوة الجبرية، هل يمكن إنهاء خلاف قانوني ما زال منظورًا أمام المحاكم! وصلني خطاب من اللواء شيرين العداس مدير منطقة قصر المنتزه، يخطرني بإلغاء ترخيص كابينة لي ورجاء سرعة إخلاء الكابينة وإلا سيتم الإخلاء الجبري للوحدة! طيب ننتظر المحكمة.. طيب ألف مبروك عليكم”.

وكبائن المنتزه جرى إنشاؤها في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني، والمطلة على ساحل الأبيض المتوسط، طرحت كحق انتفاع لمدة 70 عامًا، لعدد من الأشخاص مقابل إيجار شهري متفق عليه للعقد المبرم بينهم وبين شركة المنتزه السياحية، حصل على أغلبها رموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك وقيادات الحزب الوطني المنحل.

وعقب اندلاع ثورة 25 يناير عام 2011، بدأت أزمة وصلت إلى أروقة المحاكم، حين رأت الدولة متمثلة في وزارة السياحة أن القيمة الإيجارية التي يدفعها المنتفعون ضئيلة للغاية، مقارنة بموقع تلك الكبائن الموجودة في أحد أهم مناطق الإسكندرية السياحية.

وبعدما رفض المنتفعون من الكبائن إخلاءها، أقدمت وزارة السياحة، قبل يومين، على هدم 208 كبائن، وسط استياء بين منتفعيها، لكنّ وجود نجل الرئيس الأسبق من بين المنتفعين صعّد الأزمة.