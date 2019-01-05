مصر.. تفكيك 6 عبوات ناسفة على سطح مسجد بالقرب من كنيسة العذراء وأبو سفين

كشف مصدر أمني من موقع انفجار القنبلة بجوار إحدى الكنائس في منطقة مدينة نصر المصرية، عن تفكيك 6 عبوات ناسفة حتى الآن، كانت مزروعة فوق سطح المسجد المجاور للكنيسة.

وأوضح المصدر لـ”إرم نيوز” أن خبراء المفرقات نجحوا في تفكيك العبوات الناسفة، ويعكفون على استمرار عملهم في محيط موقع الحادث لإبطال أي قنابل أخرى متواجدة في المكان.

وأسفر انفجار القنبلة بجوار كنيسة العذراء وأبو سفين، عن استشهاد ضابط المفرقعات وإصابة أمين شرطة ولواء في الداخلية.

ولاقى إمام المسجد المتواجد بجوار الكنيسة، إشادة المواطنين والعاملين بالكنيسة بعد اكتشافه العبوة الناسفة والإبلاغ عنها، لينقذ بذلك المئات من الأرواح في “عزبة الهجانة” بمدينة نصر حيث موقع الحادث.

وأكد مصدر أمني لإرم نيوز أن رجال الأمن تحفظوا على البقايا والمواد المستخدمة في القنبلة؛ تمهيدًا لفحصها عن طريق رجال المعمل الجنائي.

يذكر أن هذا الحادث يأتي بعد أيام من انفجار قنبلة أخرى بجوار حافلة تقل سياحًا من دولة فيتنام في منطقة المريوطية بالهرم، وأسفرت عن مقتل عدد من السياح والمرشد المصري المرافق لهم.